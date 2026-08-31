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TORO: I PRO E I CONTRO DI LUCAS PERRI

Una trattativa estenuante, tanto da lasciare dubbi fino all’ultimo. L’annuncio ufficiale del Torino, però, ha messo fine all’attesa: Lucas Perri è il nuovo portiere granata. Il classe 1997 arriva in prestito oneroso da un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Gianluca Petrachi consegna così a Ignazio Abate il tanto atteso numero uno, dopo che nelle prime tre uscite ufficiali della stagione il tecnico si è dovuto affidare al giovane Diego Mascardi. Dall’esperienza internazionale alle difficoltà incontrate nell’ultima stagione in Premier League, l’ingaggio di Perri porta con sé certezze e interrogativi. Quali sono i pro e i contro del suo arrivo al Torino?

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