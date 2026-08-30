Il Torino punta a chiudere a strettissimo giro per Rafik Belghali. Il terzino algerino è sempre più vicino a vestire la maglia granata e, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa con il club proprietario del cartellino è ormai in dirittura d’arrivo. Sul tavolo un’operazione da circa 7 milioni di euro, con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Le due società sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli e l’obiettivo è arrivare alla chiusura già nella giornata di oggi. Il Torino ha portato avanti la trattativa con convinzione, anche su precisa indicazione di Ignazio Abate, che considera Belghali un rinforzo importante per la squadra. Il classe 2002 ha a sua volta dato priorità ai granata in questi giorni, aspettando che il club riuscisse a trovare la quadra per il suo trasferimento. Ora il traguardo è vicino: restano gli ultimi passaggi prima della fumata bianca.