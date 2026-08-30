Le strade tra il Torino e Alieu Njie si dividono. L’esterno svedese classe 2005 saluta il Toro e prosegue la sua carriera in un altro club di Serie A: è infatti ufficiale il trasferimento alla Fiorentina che ha annunciato di aver acquisito il giocatore a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Njie lascia il Torino dopo aver collezionato 36 presenze con 2 gol all’attivo. Nel suo percorso in granata ha avuto modo di confrontarsi con il massimo campionato e di accumulare esperienza importante anche a livello internazionale, vestendo per 6 volte la maglia della Nazionale Under 21 della Svezia. Ora per il classe 2005 comincia una nuova avventura in maglia viola. La Fiorentina ha deciso di puntare sulle sue qualità, mentre il Torino registra un’altra uscita dalla rosa. Di seguito l'annuncio del club viola.

Njie alla Fiorentina, l'annuncio del club

comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatoredal

Njie, nato a Borlange (Svezia) il 14 maggio 2005, con la maglia del Torino ha collezionato 36 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando 2 gol. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 6 occasioni la casacca della Nazionale Under 21 della Svezia"