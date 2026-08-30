È ufficiale il trasferimento di Alieu Njie alla Fiorentina, ma prima di iniziare il nuovo capitolo della sua carriera, l’esterno svedese ha voluto rivolgere un pensiero al Torino, il club che lo ha accompagnato nella crescita. Arrivato nel settore giovanile granata, Njie ha percorso tutte le tappe fino ad affacciarsi al calcio dei grandi e conquistare spazio con la prima squadra. Un legame importante, che il classe 2005 ha voluto salutare con parole di ringraziamento verso il club che ha creduto in lui e lo ha lanciato in Serie A.

Il messaggio di Alieu Njie ai tifosi del Torino e al club

Njie ha ricordato i momenti salienti dei suoi cinque anni a Torino in un video pubblicato sui social:

"Cinque anni che porterò con me per tutta la vita. Sono arrivato qui da ragazzo, con dei sogni nel cuore, e me ne vado da uomo, portando con me ricordi, insegnamenti, amicizie e una parte di questo posto che resterà per sempre dentro di me. Ai tifosi, ai miei compagni di squadra, allo staff, a tutte le persone che lavorano dietro le quinte e a chiunque abbia incrociato il mio cammino: grazie per aver reso questo viaggio così speciale. Mi avete accolto, creduto in me, messo alla prova e aiutato a crescere, dentro e fuori dal campo. Torino sarà sempre parte della mia storia, e porterò per sempre questo club e questa città nel mio cuore. Grazie di tutto, Torino Fc".