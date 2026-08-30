Le strade tra il Torino e Alieu Njie si separano ufficialmente. Ora per lo svedese inizia una nuova avventura: "Cosa mi ha convinto a scegliere la Fiorentina? Penso sia la storia della Fiorentina, perché ci ho giocato contro molte volte e vedo la passione che hanno. E naturalmente il centro d’allenamento: come dicevo prima, è un bel progetto quello che mi hanno proposto, perciò non potevo dire di no", ha detto presentandosi ai canali ufficiali del suo nuovo club.

"Ho accettato e speriamo che sia una buona stagione per tutti - ha proseguito Njie -. Penso che la mia qualità principale sia il dribbling, quello che in italiano si dice saltare l’uomo. Posso aiutare la squadra a fare la differenza in campo ed essere pericoloso per i nostri avversari in fase offensiva". Il classe 2005 ha già tracciato quello che sarà il suo percorso in viola: "Le cose su cui devo migliorare sono le scelte e magari segnare più gol e fare più assist: è la cosa su cui penso di dover migliorare".

Njie: "Fiorentina? Me ne hanno parlato ex compagni"

Njie ha avuto modo di conoscere la realtà della Fiorentina già attraverso le parole dei suoi ormai ex compagni: "Ho parlato con alcuni ex giocatori che hanno giocato qui in passato e mi hanno detto che è una grande opportunità per me per mostrare il mio valore. Ho detto loro quindi che non potevo non venire qui. Ho parlato con Fortini e ho parlato con Comuzzo e Biraghi, quindi sì, mi hanno detto un sacco di cose positive su questo club e sono semplicemente felice".

Lo svedese ha infine aggiunto: "Sono davvero emozionato, sono davvero entusiasta. Voglio davvero avere un grande impatto, mostrare ai tifosi le mie qualità e mostrare loro la mia passione. Quindi voglio solo scendere in campo e aiutare la squadra, come detto, il più possibile con le mie capacità. Forza Viola".