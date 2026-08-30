Si muove ancora il mercato sull’asse Torino-Lecce. Dopo Ivan Ilic, un altro giocatore granata fa lo stesso percorso verso il Salento: è infatti ufficiale il trasferimento di Ali Dembelé al Lecce. Il terzino destro classe 2004 lascia il Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il franco-maliano, reduce dall’esperienza al Mantova in Serie B, ripartirà dal club giallorosso con l’obiettivo di ritagliarsi spazio e conquistare minuti nel massimo campionato, con il club che avrà la possibilità di valutarlo nel corso della stagione prima di decidere se procedere con il suo acquisto a titolo definitivo. Per Dembelé si apre quindi una nuova esperienza in Serie A, l’operazione tra granata e salentini è ora ufficialmente definita. Di seguito, l'annuncio del club pubblicato sul proprio sito.

Dembélé passa al Lecce, l'annuncio del club

"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatoredal Torino F.C. L’esterno difensivo francese classe 2004 vestirà la maglia numero 2″.