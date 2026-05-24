Le scelte di Spalletti in vista del derby della Mole tra Torino e Juventus

Piero Coletta
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Sono 23 i giocatori convocati da Luciano Spalletti in vista di Torino-Juventus, derby della Mole valido per l'ultimo turno di campionato. Non c'è Yildiz tra i convocati bianconeri, mentre c'è Dusan Valhovic nonostante il problema fisico accusato alla vigilia della sfida.

Juventus FC v Torino FC - Serie A

Juventus Training Session
TURIN, ITALY - APRIL 15: Juventus head coach Luciano Spalletti during a Juventus Training Session at JTC on April 15, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

La lista dei convocati

Perin, Holm, Locatelli, Gatti, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Boga, Kalulu, McKennie, Di Gregorio, Adzic, Thuram, Kostic, Openda, Miretti, Pinsoglio, David, Cambiaso, Milik, Cabal.

Juventus FC v Torino FC - Serie A
TURIN, ITALY - NOVEMBER 08: Dusan Vlahovic of Juventus competes for the ball with Ardian Ismajli of Torino during the Serie A match between Juventus FC and Torino FC at Juventus Stadium on November 08, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

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