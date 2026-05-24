Le scelte di Spalletti in vista del derby della Mole tra Torino e Juventus
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Sono 23 i giocatori convocati da Luciano Spalletti in vista di Torino-Juventus, derby della Mole valido per l'ultimo turno di campionato. Non c'è Yildiz tra i convocati bianconeri, mentre c'è Dusan Valhovic nonostante il problema fisico accusato alla vigilia della sfida.
La lista dei convocatiPerin, Holm, Locatelli, Gatti, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Boga, Kalulu, McKennie, Di Gregorio, Adzic, Thuram, Kostic, Openda, Miretti, Pinsoglio, David, Cambiaso, Milik, Cabal.
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