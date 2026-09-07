Ha già affrontato il Toro da avversario, a poco più di una settimana dal suo trasferimento. Alieu Njie è arrivato a Firenze il 30 agosto, salutando i colori granata che lo avevano accolto ai tempi delle giovanili cinque anni fa. Quindici i milioni investiti dalla Viola per portare l'esterno svedese a Firenze. Sulla trattativa è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Violanews.com il procuratore di Njie, Sandro Martone.

Il procuratore di Njie: "Uno degli obiettivi principali di Paratici. Alieu voleva la Fiorentina più della Premier"

Il procuratore di Njie: "Conserva un ottimo ricordo di Vanoli"

"Paratici conosceva benissimo Alieu, da tempo era nella lista dei suoi obiettivi principali - ha esordito Martone - Negli ultimi giorni di mercato è andato dritto sul bersaglio, riuscendo a chiudere l'operazione in tempi estremamente rapidi". Non c'è stata solo la Fiorentina però a interessarsi a Njie: "Tra fine luglio e inizio agosto il Salisburgo era stato vicinissimo all'acquisto. Poi c'era il Crystal Palace, oltre a una proposta ufficiale presentata dal West Ham al Torino". Il Crystal Palace tra tutti è stato il concorrente più agguerrito della Fiorentina: "La mattina delle visite mediche con la Fiorentina, hanno inviato al Torino una nuova proposta pareggiando la cifra di Paratici". A quel punto è stato Njie a dover fare una scelta: "Le sue caratteristiche si sposano benissimo con la Premier, ma voleva fortemente la Fiorentina".Martone ha poi riflettuto sulla crescita di Njie, parlando di come abbia ormai raggiunto consapevolezza dei propri mezzi e di come sia concentrato per il futuro. Sul passato una menzione va a Vanoli, il tecnico che lo ha lanciato in Serie A e che ora ritrova alla Fiorentina: "Conserva un ottimo ricordo del mister per l'esperienza vissuta insieme". L'obiettivo ora è lavorare, con gli occhi rivolti anche alle big europee: "Firenze rappresenta il trampolino perfetto, far bene significa potersi spalancare le porte di un top club".