Quattro partite, quattro possibili configurazioni diverse. Il Torino continua a cercare la quadra in difesa e la sfida di lunedì contro la Roma arriva proprio nel momento in cui Ignazio Abate dovrà decidere quale possa essere l'assetto più affidabile per affrontare una squadra che ha segnato dieci gol nelle prime tre giornate e che può contare sulla qualità di Malen, Dybala, Mora e tanti altri. A Firenze il tecnico granata ha cambiato ancora. In partenza la scelta è ricaduta su Coco al centro della difesa a tre, con Comuzzo a sinistra e Comert a destra. A Sassuolo gli ultimi due giocavano a parti invertite, contro il Milan c'era titolare Ismajli. Un'altra combinazione, dunque, rispetto alle precedenti uscite, nella ricerca di quell'equilibrio che ancora non sembra essere stato individuato in maniera definitiva. Poi l'infortunio di Coco al ginocchio destro ha costretto Abate a intervenire nuovamente. Al suo posto è entrato Ismajli, che ha preso il posto del compagno al centro della retroguardia. E nel corso della gara il Torino è passato anche alla difesa a quattro, con Ismajli e Cömert schierati come coppia centrale, nel tentativo di aumentare la spinta e andare alla ricerca della vittoria.

Alla ricerca della soluzione più adatta

Quella che possa dare continuità al reparto e permettere al Torino di smettere di modificare la propria struttura partita dopo partita. La settimana che separa i granata dalla Roma servirà anche a capireIl suo recupero o meno sarà una delle variabili che peseranno maggiormente sulle scelte di Abate. Allo stesso tempo ci sarà più tempo per inserire Rodriguez, un'altra pedina che potrebbe modificare gli equilibri del reparto. E così, salvo sorprese, contro la Roma potrebbe arrivare il quarto assetto difensivo diverso nelle prime quattro partite. Un dato che racconta bene il momento della retroguardia granata: non ancora una struttura consolidata, ma un reparto sul quale Abate sta ancora lavorando alla ricerca della combinazione migliore. E la Roma, con dieci gol segnati in tre partite, non è certo l'avversario ideale per continuare a fare esperimenti. L'attacco di Gasperini obbligherà il Toro a trovare rapidamente le proprie certezze, perché contro una squadra capace di avere una fase offensiva con questa qualità ogni indecisione può diventare decisiva. La priorità della settimana sarà dunque una sola:. Finora sono arrivati 5 gol subiti in 3 gare e, con la Roma alle porte, Abate dovrà rispondere alla domanda più importante: