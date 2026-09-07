C'è un avversario che il Toro, ormai, farebbe volentieri a meno di incontrare. Si chiama Mateo Pellegrino e contro i granata sembra trasformarsi. Sei gol in quattro partite: numeri che vanno oltre la semplice statistica e che raccontano un feeling decisamente particolare tra l'argentino e il Torino. E c'è di più: quei sei gol sono quasi la metà del suo bottino complessivo in Serie A, visto che Pellegrino è arrivato a 13 reti nel massimo campionato italiano, sei delle quali proprio contro il Toro.

Un appuntamento fisso

Il curioso rapporto è nato praticamente subito. La prima sfida contro i granata risale all'8 marzo 2025, quando Pellegrino vestiva la maglia del Parma: al Tardini l'argentino segnò addirittura una doppietta nel 2-2 finale. Il copione si è ripetuto pochi mesi dopo, ancora a Parma, con un'altra doppietta nel 2-1 del settembre 2025. Poi il terzo capitolo, questa volta al Grande Torino: nel marzo 2026 Pellegrino trovò ancora la rete, ma quella volta il suo gol non bastò e i granata si imposero 4-1. Fino ad arrivare a Firenze. Quarta partita contro il Toro, quarto appuntamento con il gol. Pellegrino ha segnato in tutte le sfide giocate contro i granata, portando il suo bottino personale a sei reti. Ma c'è almeno una consolazione: il suo gol non è più sinonimo di sconfitta. Dopo il 4-1 del marzo scorso, anche al Franchi Pellegrino ha trovato il modo di colpire, ma questa volta il Toro ha risposto con la vittoria.

Il "falco" ha preso di mira il Toro

E allora il gioco di parole viene quasi naturale. Pellegrino, come il falco pellegrino, quello che individua la preda e si lancia in picchiata. La preda, in questo caso, sembra essere diventata proprio il Toro. Sei volte in quattro partite sono numeri difficili da spiegare soltanto con il caso. Il dato è ancora più impressionante se si guarda alla proporzione: quasi un gol su due di Pellegrino in Serie A è arrivato contro il Torino. Una statistica che lo rende, inevitabilmente, uno degli avversari più indigesti per i granata. Il "falco" continua dunque a vedere granata e fare centro. Solo che stavolta, per fortuna del Toro, la preda, ferita, è riuscita a scappare.