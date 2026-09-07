L'attaccante argentino ha la sua preda preferita: il Toro. Il dato è eclatante

Andrea Novello
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Il voto al calciomercato del Torino (VIDEO)

C'è un avversario che il Toro, ormai, farebbe volentieri a meno di incontrare. Si chiama Mateo Pellegrino e contro i granata sembra trasformarsi. Sei gol in quattro partite: numeri che vanno oltre la semplice statistica e che raccontano un feeling decisamente particolare tra l'argentino e il Torino. E c'è di più: quei sei gol sono quasi la metà del suo bottino complessivo in Serie A, visto che Pellegrino è arrivato a 13 reti nel massimo campionato italiano, sei delle quali proprio contro il Toro.

Un appuntamento fisso

Il curioso rapporto è nato praticamente subito. La prima sfida contro i granata risale all'8 marzo 2025, quando Pellegrino vestiva la maglia del Parma: al Tardini l'argentino segnò addirittura una doppietta nel 2-2 finale. Il copione si è ripetuto pochi mesi dopo, ancora a Parma, con un'altra doppietta nel 2-1 del settembre 2025. Poi il terzo capitolo, questa volta al Grande Torino: nel marzo 2026 Pellegrino trovò ancora la rete, ma quella volta il suo gol non bastò e i granata si imposero 4-1. Fino ad arrivare a Firenze. Quarta partita contro il Toro, quarto appuntamento con il gol. Pellegrino ha segnato in tutte le sfide giocate contro i granata, portando il suo bottino personale a sei reti. Ma c'è almeno una consolazione: il suo gol non è più sinonimo di sconfitta. Dopo il 4-1 del marzo scorso, anche al Franchi Pellegrino ha trovato il modo di colpire, ma questa volta il Toro ha risposto con la vittoria.

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Il "falco" ha preso di mira il Toro

E allora il gioco di parole viene quasi naturale. Pellegrino, come il falco pellegrino, quello che individua la preda e si lancia in picchiata. La preda, in questo caso, sembra essere diventata proprio il Toro. Sei volte in quattro partite sono numeri difficili da spiegare soltanto con il caso. Il dato è ancora più impressionante se si guarda alla proporzione: quasi un gol su due di Pellegrino in Serie A è arrivato contro il Torino. Una statistica che lo rende, inevitabilmente, uno degli avversari più indigesti per i granata. Il "falco" continua dunque a vedere granata e fare centro. Solo che stavolta, per fortuna del Toro, la preda, ferita, è riuscita a scappare.

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