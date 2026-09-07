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Svincolati

Svincolato non significa occasione. Eppure Ricardo Rodriguez è uno dei colpi migliori dell’estate, se si considera il contesto in cui è arrivato.

Il Torino cercava un braccetto mancino e ha ritrovato un giocatore che sotto la Mole non aveva bisogno di presentazioni. Rodriguez conosce già il club, la piazza e la maglia che ha indossato anche con la fascia al braccio. È stato capitano, ha salutato nel 2024 per trasferirsi al Betis Siviglia e, dopo due stagioni in Spagna, si è presentato al Mondiale 2026 da svincolato, riuscendo comunque a essere protagonista con la Svizzera. Il suo ritorno racconta bene quanto possa essere particolare il mercato dei giocatori senza contratto, ma bisogna fare attenzione: il parametro zero elimina il costo del cartellino, ma non trasforma automaticamente un giocatore in un affare. Bisogna valutare età, condizione fisica, caratteristiche, motivazioni e capacità di inserirsi nel gruppo.

Rodriguez, rispetto a molti altri nomi ancora disponibili, aveva però qualcosa in più: sapeva già cosa significasse essere del Toro. Una conoscenza dell’ambiente che riduce i tempi di inserimento e aggiunge allo spessore tecnico anche esperienza, personalità e leadership. È per questo che il suo nome può essere preso come punto di partenza per una panoramica più ampia.

A mercato chiuso, infatti, resta un gruppo di svincolati decisamente interessante: ex granata, giocatori di esperienza, nomi importanti e profili ancora in cerca dell’occasione giusta. Ma quali sono davvero le opportunità da prendere in considerazione? Reparto per reparto, ecco i nomi più interessanti.

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