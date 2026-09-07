Vanoli torna ad essere l'allenatore della Viola: l'ex Toro subentra a Fabio Grosso, dopo le tre sconfitte nelle prime tre gare di Serie A
Circolavano indiscrezioni su un possibile ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina, dopo l'esonero di Fabio Grosso avvenuto nella serata di domenica 6 settembre. Le voci sono diventate realtà: la società Viola tramite il proprio sito ufficiale ha emesso un comunicato in cui annuncia il ritorno del tecnico. Per l'allenatore nato a Varese si tratta della seconda avventura a Firenze, dopo aver allenato il club gigliato già fino al termine della scorsa annata, portandolo da una situazione delicata alla salvezza.
Il comunicato della Fiorentina"ACF Fiorentina comunica che è stata affidata a Mister Paolo Vanoli la guida tecnica della Prima Squadra viola. Al Mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della Prima Squadra. Vanoli condurrà, nel pomeriggio di oggi, il suo primo allenamento"
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