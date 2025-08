Calciomercato Torino, sfida al Bologna per Miller: con lui cambiano le cessioni

L'eventuale innesto del talento scozzese potrebbe portare freschezza nel reparto di centrocampo granata ma cambierebbe il mercato in uscita

Gli obiettivi in entrata nel corso di questa sessione di mercato per il Torino sono ancora tre e molto probabilmente saranno Simeone, un terzino sinistro e un esterno destro. Gli ultimi due profili sono stati confermati dallo stesso presidente Cairo in conferenza stampa, ma potrebbe esserci spazio anche per una sorpresa soprattutto in caso di cessioni in queste ultime settimane di mercato. In tal senso bisogna tenere particolarmente sotto osservazione il nome di Lennon Miller del Motherwell.

Il Torino sfida il Bologna: l'obiettivo è il giovane Miller — Il nome di Miller è finito di recente sui taccuini degli scout del Toro che hanno notato le qualità di questo giovane centrocampista scozzese. Si tratta infatti di un classe 2006 ma che nonostante debba ancora compiere 19 anni ha già accumulato una discreta esperienza nel suo campionato (76 presenze in tutte le competizioni). In patria del suo talento se ne sono accorti tutti infatti ha già anche esordito nella nazionale maggiore della Scozia. Per il Torino non sarà però semplice riuscire a mettere le mani su questo talento visto che si trova in lotta con il Bologna, club che già da alcune settimane sulle sue tracce. I granata però vogliono provarci e stanno quindi lanciando la sfida ai rossoblù.

L'innesto di Miller può cambiare il mercato del Toro: a questo serviranno cessioni in mediana — Il profilo di Miller è senza dubbio interessante e sarebbe molto curioso vederlo all'opera in un campionato come la Serie A che è più competitivo rispetto a quello scozzese. Il giovane centrocampista di proprietà del Motherwell a Torino ritroverebbe anche Ché Adams, che ha avuto modo di conoscere nello spogliatoio della nazionale scozzese. Tuttavia, l'eventuale innesto in rosa del giocatore classe 2006 potrebbe avere anche delle conseguenze sul fronte delle uscite. Ad oggi infatti nel reparto di centrocampo dei granata ci sono già 6 calciatori e considerando ovviamente inamovibili Casadei, Anjorin e Gineitis rimangono solo tre nomi come possibili partenti. Il primo è Ilic ma le sensazioni su di lui sono di un giocatore che Baroni vuole tenere per provare a rilanciarlo e poi rimangono Ilkhan e Tameze che sono invece molto più in bilico e il mercato per loro è ancora lungo. In caso di uscita di almeno uno di questi ultimi due centrocampisti, potrebbe quindi aprirsi lo spazio in rosa per pensare all'innesto di un talento come Miller, soprattutto se ci fosse la convinzione che possa essere davvero un talento utile allo stile di gioco di Baroni e del Toro.