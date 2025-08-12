Serie A, da Bondo alla Cremonese a Miller all’Udinese: le ultime di mercato

Manca sempre meno al ritorno in campo e le squadre corrono per avere le rose il più possibile complete in vista della prima di campionato. La fase dei sondaggi è chiusa, ora servono firme e ufficialità. I club stringono i tempi per sistemare gli ultimi reparti scoperti, tra cessioni già definite, trattative ancora da limare e arrivi ormai in dirittura. Per il Torino, che resta attento alle evoluzioni di mercato con l'obiettivo di colmare le proprie lacune, è il momento di registrare i movimenti in Serie A e all’estero che possono influire sugli equilibri generali. Nelle ultime ore diversi nomi seguiti o monitorati in passato hanno trovato destinazione lontano dalle porte granata. Andiamo a vedere di chi si tratta e come sta evolvendo il mercato in vista del rush finale della sessione estiva.