Torino, il tabellone del calciomercato: Ansaldi vicino al rinnovo, piace Berisha

Come ogni domenica, ecco il tabellone del calciomercato del Torino. Nella settimana appena trascorsa si segnalano alcuni nuovi ingressi nei radar dei granata. Il direttore sportivo Davide Vagnati ha iniziato a sondare il terreno per il portiere Berisha, in forze alla Spal, che nelle scorse ore sembra averlo liberato (LEGGI QUI), e per Fares, esterno della Lazio perfetto nel 3-4-2-1 di Juric. Per quest'ultimo, tuttavia, il Torino è ancora titubante dopo un primo sondaggio (LEGGI QUI). Un altro nome che ruota intorno al Torino negli ultimi giorni è quello del lusitano Chiquinho del Benfica. Il trequartista ha attirato le attenzioni dei granata come nella passata estate, ma l'operazione non è ancora stata imbastita e il Torino sta ancora meditando per un'offerta (LEGGI QUI). L'altro nome per la porta, in alternativa a Berisha che appare al momento in pole position, è quello di Mirante, esperto estremo difensore al momento svincolato, che però nel corso dell'ultima settimana ha perso quota (LEGGI QUI). In dirittura d'arrivo, invece, la trattativa per il rinnovo di Ansaldi (LEGGI QUI), mentre per Messias non ci sono per ora passi avanti tra Torino e Crotone (LEGGI QUI).