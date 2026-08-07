Non solo mercato in entrata, ma anche quello in uscita. Nella giornata di ieri il presidente del Torino Urbano Cairo aveva fatto il punto della situazione su Alessio Cacciamani, esterno classe 2007 autore di un ottimo precampionato tale da suscitare l'interesse della Roma. Il numero uno aveva chiuso le porte ad una possibile cessione del giocatore ai capitolini, ma le porta per altri elementi restano aperte. Tra questi c'è Wisdom Acquah, che ha suscitato l'interesse di un club di Serie B.

Torino, il Catanzaro segue Acquah

TURIN, ITALY - JULY 11: Wisdom Acquah during Torino FC Training Session on July 11, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Il club interessato al diciannovenne è il Catanzaro. Il club calabrese nella scorsa stagione ha accarezzato la Serie A con Aquilani in panchina e tanti giovani promettenti, come Liberali. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il ds Ciro Polito sta lavorando concretamente per portare il giocatore in Calabria. Acquah con la maglia del Torino Primavera nell'ultima stagione ha collezionato 27 presenze, 25 di queste da titolare. Negli ultimi anni il Catanzaro ha dato la possibilità a diversi giovani di mettersi in mostra: per Acquah potrebbe essere una grande occasione per farsi conoscere agli occhi del calcio che conta. Ieri il giocatore era a Quattordio con la selezione Primavera del Torino, ma ha assisto alla sfida contro l'Atalanta da bordo campo.