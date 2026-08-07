A poco più di due settimane dall'inizio del campionato, la Serie B registra numeri importanti sul fronte delle campagne abbonamenti. Un dato che conferma il forte legame tra le tifoserie e le rispettive squadre e che rappresenta un segnale positivo anche per tutto il movimento calcistico italiano. A guidare la graduatoria provvisoria è la Sampdoria, che, nonostante gli anni difficili, ha superato quota 15000 tessere sottoscritte, avvicinandosi ai circa 20000 della scorsa stagione. Numeri che potrebbero tranquillamente appartenere ad un club di Serie A. Alle sue spalle ci sono il Palermo e l'Hellas Verona appena retrocesso, entrambe oltre i 10000 abbonati. Ottima anche la risposta della neopromossa Ascoli, che ha appena annunciato di aver raggiunto i 9000 abbonamenti.

Bene Vicenza e Avellino, in evoluzione le altre

Il Toro riflette sugli abbonamenti

Seguono le quattro squadre in testa, il Vicenza (7600) e l'Avellino, che ha già chiuso la propria campagna a quota 7099. Oltre i 6000 anche Cesena e Pisa, mentre completano la top ten il Padova (5310) e il Modena (5037), con il Mantova che ha recentemente toccato quota 5000. Più indietro Arezzo (4016), Benevento (3709) e Cremonese (3100), mentre Empoli (2477), Carrarese (circa 1800) e Virtus Entella (circa 1000) fanno registrare numeri più contenuti. Restano invece ancora in evoluzione le campagne di Catanzaro, Sudtirol e Juve Stabia.Nella scorsa stagione i granata hanno chiuso la campagna abbonamenti a quota 8200 tessere circa, uno tra i peggiori numeri dell'intera Serie A, condizionato anche dal clima di contestazione nei confronti della società. Un contesto che potrebbe incidere anche sulla campagna, già avviata, in vista della nuova stagione. Al momento non si hanno dati ufficiali, ma la sensazione è cheUn quadro che si contrappone all'entusiasmo mostrato da diverse piazze della Serie B, capaci di raggiungere numeri importanti già prima dell'inizio del campionato.