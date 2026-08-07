I tifosi granata che hanno partecipato al sondaggio hanno votato a favore del nuovo kit proposto dal Torino, con circa il 59% delle preferenze

Redazione Toro News

Qualche giorno fa il Torino ha presentato la nuova terza maglia per la stagione 2026/27. Il design scelto è moderno, nel quale è presente un'icona rappresentante la Mole Antonelliana ripetuta a distanze regolari. Una chiara intenzione di andare a rappresentare un simbolo della città di Torino. Il colore principale è il blu scuro, ma vi sono diversi elementi turchesi a contrasto come il logo, le scritte e gli sponsor. C'è anche una piccola presenza di tinte granata sul colletto e sulle maniche. Vi abbiamo chiesto di esprimere un giudizio attraverso un sondaggio: ecco il vostro responso.

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Il parere dei tifosi sulla nuova terza maglia del Torino

Il verdetto è positivo: 269 voti sono andati a favore della nuova terza maglia granata, circa il 59% del totale. C'è però anche chi non ha proprio apprezzato la proposta del Torino, ossia il 21%, pari a 97 votanti. In una percentuale simile, ma appena inferiore, si trovano invece i sostenitori granata che hanno espresso un parere più neutro. Il 20% di chi ha partecipato al sondaggio, pari a 93 votanti, trova carina la maglia, che però non riesce ad accenderne l'entusiasmo.

Vi piace la nuova terza maglia del Torino?

Sì, mi piace 59%
269 voti
No, non mi piace 21%
97 voti
Carina, ma non mi entusiasma 20%
93 voti
Il sondaggio è concluso.

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