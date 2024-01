Toro, chi parte entro fine gennaio? Stallo per Soppy, Seck e Radonjic

Uscite necessarie per fare posto alle entrate, ma la settimana che si chiude oggi non ha portato a novità ufficiali

Federico De Milano Redattore

Tra dieci giorni si concluderà il mese di gennaio e di conseguenza la sessione invernale di calciomercato. Il Torino, dopo aver ceduto ad inizio mese, Ange N'Guessan in prestito alla Ternana, ora sta valutando quali possono essere le altre uscite da qui alla fine della finestra trasferimenti. Liberare posti in rosa è necessario per fare posto ad eventuali puntelli in entrata. Nella rosa di Ivan Juric ci sono alcuni elementi un po' ai margini e che potrebbero trovare maggiore spazio se riuscissero a cambiare aria in questa seconda metà di stagione. Se dovessero concretizzarsi alcuni di questi addii, sarebbe una buona notizia per il Toro perché sarebbero propedeutici per tentare di portare all'ombra della Mole alcuni nuovi rinforzi. Il problema è che passano i giorni e non ci sono novità concrete o definitive.

Radonjic piace al Mallorca, Soppy possibile sacrificato — Da diverso tempo è noto che il rapporto tra Nemanja Radonjic e Juric non sia più idilliaco con il numero 10 granata che ricopre un ruolo sempre più marginale nella rosa, nonostante un avvio di campionato folgorante con tre reti nelle prime quattro giornate. A inizio gennaio c'era l'ipotesi Monza, che appare tramontata, e anche la Salernitana di Sabatini fin qui non ha reso noto il suo interesse. Sulle tracce del serbo ex Benfica c'è il Mallorca, squadra spagnola che vorrebbe sfruttare il suo talento per cercare di ottenere quanto prima la salvezza. La proposta della formazione nelle isole Baleari è di un prestito con diritto di riscatto e resta quindi da capire se il Torino accetterà questa formula oppure se insisterà per un affare a titolo definitivo oppure con obbligo di riscatto. Un altro elemento della rosa granata che sta trovando sempre meno spazio è Brandon Soppy. L'esterno francese è arrivato lo scorso agosto in prestito dall'Atalanta ma ha raccolto soltanto cinque presenze dopo venti giornate, senza mai giocare per tutti e 90 i minuti. Per Juric non si tratta quindi di un giocatore imprescindibile dato che lo ha schierato titolare solo in due occasioni. Potrebbe essere il sacrificato nel pacchetto degli esterni qualora il Torino riuscisse a trovare un giocatore mancino e per questo resta in bilico ma potenzialmente cedibile. Ma, anche qui, per ora non ci sono soluzioni concrete che si siano materializzate.

Sirene turche per Seck, Popa può tornare in Romania — Un probabile partente è anche Demba Seck che, dopo essere stato richiesto nei giorni scorsi dalla Cremonese, che poi avrebbe fatto dietrofront, ora ha attirato su di sé altri occhi. In Turchia c'è il Rizespor che ha segnato il suo nome sul proprio taccuino degli obiettivi di mercato; c'è una trattativa in corso, che ancora non si è concretizzata. L'attaccante senegalese dopo un inizio di stagione in cui era spesso considerato da Juric, è finito ai margini e nelle ultime cinque partite ha giocato appena 4 minuti. Per Seck potrebbero dunque aprirsi le porte del campionato turco ma la situazione è in divenire con gli agenti del giocatore che sono a colloquio con il Rizespor per trovare un'intesa. Mihai Popa è arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo la fine del suo contratto con il Voluntari ma in Italia non ha trovato fortuna fin qui dal momento che si trova relegato soltanto al ruolo di terzo portiere e in stagione non è sceso in campo nemmeno un minuto tra Serie A e Coppa Italia. Per tal motivo potrebbe essere girato in prestito ancora nel campionato rumeno entro fine gennaio. Infine c'è anche la situazione legata a David Zimache rimane un possibile partente dalla rosa del Torino a causa di uno spazio ridotto soprattutto per una serie di guai fisici che affliggono il centrale ceco.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.