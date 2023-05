Toro, prolungamento e prestito per Gemello: si cerca una squadra in Serie B

L'arrivo di Mihai Popa per la prossima stagione porterà ad un cambiamento nel pacchetto di portieri a disposizione di Juric. Il classe 2000 rumeno ( Qui il suo profilo ) non arriverà ovviamente per fare il titolare ed il suo approdo in granata andrà indirettamente a riguardare anche Luca Gemello.

Prolungamento e prestito in Serie B

Anche lui classe 2000, il giovane scuola Toro è partito inizialmente con i gradi di terzo portiere salvo poi scalare le gerarchie dopo l'esclusione di Berisha. Il contratto di Gemello scadrà il prossimo 30 giugno, ma il club eserciterà una clausola per estenderlo fino al 2024. Dopo il prolungamento, per l'estremo difensore si apriranno le porte del prestito per maturare esperienza in vista di un possibile rientro in granata in futuro. Per Gemello, che ha già fatto vedere ottime cose in Serie C, si cercherà una destinazione in B. Dopo due stagioni in cui ha raccolto appena una presenza in granata, il portiere potrebbe quindi avere l'opportunità di mettersi in mostra.