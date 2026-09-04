Il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera ha parlato dei due innesti arrivati dal Torino: Ivan Ilic e Alì Dembélé. Trinchera ha spiegato che "sono due ragazzi che arrivano a titolo temporaneo a Lecce. Non è stato semplice, a cominciare da Ivan. Mi sono attivato con l’agente, c’è grande rispetto con lui e mi ha risposto che non era una cosa molto semplice, anzi. Sono contento sia andato a buon fine, arriva un centrocampista grazie alla disponibilità di Petrachi, che alza il livello tecnico nostro e che va a impreziosire il reparto con qualità ed esperienza internazionale". Su Dembele ha aggiunto: "Anche per Dembélé non è stato semplice, mi è piaciuta molto la sua motivazione, di aspettarci e di avere il suo massimo gradimento, rinunciando a squadre di B che puntavano su di lui per renderlo protagonista e invece ha accettato di buon grado la nostra proposta, pensa sia lo step giusto per lui".