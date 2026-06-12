L'ex allenatore del Catanzaro si trasferisce al Sassuolo

Eugenio Gammarino
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Quali cambiamenti attendersi nel giugno del Torino? (VIDEO)

E' ufficiale. Alberto Aquilani è il nuovo allenatore del Sassuolo. L'allanatore romano, dopo aver salutato il Catanzaro, ha deciso di trasferirsi al club emiliano prendendo il posto di Fabio Grosso, ufficialmente il nuovo tecnico della Fiorentina. Dopo aver sfiorato la promozione in Serie A con il club calabrese, l'ex centrocampista di Roma e Milan è stato accostato anche al Torino prima di trasferirsi in Emilia Romagna. Aquilani ha già vestito la maglia del Sassuolo nella stagione 2016-17 scendendo in campo in 16 occasioni. Il club neroverde ha reso noto l'accordo con il tecnico attraverso un comunicato ufficiale sul sito.

Il comunicato

alberto aquilani

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