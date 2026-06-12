L'ex allenatore del Catanzaro si trasferisce al Sassuolo
Quali cambiamenti attendersi nel giugno del Torino? (VIDEO)
Il comunicato
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
UFFICIALE: Ignazio Abate è il nuovo allenatore del Torino
Toro
UFFICIALE - Il Toro saluta D’Aversa: “Non proseguiremo insieme, grazie ancora”
Toro
Torino, il "maestro" Abate: l'esperienza alla Juve Stabia dà indicazioni sul futuro
Toro
Ventura torna al Toro? Ecco i pro e i contro del suo possibile rientro in granata
Rassegna Stampa
La Stampa: "Un Torino "made in Usa" per una Serie A sempre più a stelle e strisce"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti