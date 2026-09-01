Ora è ufficiale, le strade del Torino e di Côme Bianay Balcot si separano. Il difensore francese classe 2005 saluta il club granata per fare ritorno in patria, approdando ufficialmente al Red Star FC. L’operazione si è conclusa a titolo temporaneo: il giocatore si trasferisce in prestito fino al termine della stagione con un'opzione per il diritto di riscatto a favore della società parigina. Nato e cresciuto in Francia, Bianay Balcot era arrivato in Italia nel 2022 al Monza, per poi passare al Torino nell'estate 2023. Dopo essersi messo in luce nella Primavera granata e aver firmato il suo primo contratto da professionista nel maggio 2024, il difensore ha maturato esperienza in prestito con le maglie di Triestina, Ternana e Mantova. A seguire il comunicato del club.

Il comunicato del club

"Il Red Star FC ufficializza l'arrivo in prestito fino a fine stagione, con opzione di riscatto, del difensore ventunenne Côme Bianay Balcot, proveniente dal Torino. Nato a Saint-Mandé e cresciuto tra CFF Paris, Paris FC e FC Montfermeil, Côme Bianay Balcot prosegue la sua formazione in Italia a partire dal 2022, anno in cui si trasferisce al Monza. Con l'Under 19 del club lombardo contribuisce in particolare alla promozione in Primavera 1, prima di approdare al Torino nell'estate del 2023. Diventato rapidamente un punto fermo della Primavera del Toro, il difensore firma il suo primo contratto da professionista con il club torinese nel maggio 2024. Successivamente matura diverse esperienze in prestito nel calcio italiano: prima alla Triestina, poi alla Ternana — con cui disputa 16 partite di Serie C nella prima parte della stagione 2025-2026 — e infine al Mantova, in Serie B, lo scorso gennaio. Difensore eclettico, Côme può giocare sia al centro sia come terzino. Forte dei suoi 188 centimetri d'altezza, fa leva sulle sue doti atletiche, sulla velocità e sulla versatilità per completare il reparto difensivo audoniano in questa stagione. Côme, Bauer è da oggi la tua casa!"