Ora è tutto ufficiale: Daniel Bragança è un nuovo calciatore del Torino. Il contratto del centrocampista portoghese è stato regolarmente depositato in Lega Serie A, completando così l'intero iter burocratico della trattativa e sancendo in maniera definitiva il suo passaggio in granata dallo Sporting CP. Con il deposito ufficiale della documentazione si chiude con grande successo una trattativa condotta con tempestività e decisione da parte della dirigenza del Torino. Il calciatore classe 1999, giunto in Italia per svolgere tutti gli iter medici di rito e apporre le ultime firme sul nuovo contratto, diventa a tutti gli effetti un nuovo rinforzo a disposizione dello staff tecnico granata. Profilo di elevata qualità tecnica, intelligenza tattica e spiccata visione di gioco, Bragança si è formato nel settore giovanile dello Sporting CP, accumulando negli anni un'esperienza importante anche sul palcoscenico delle competizioni europee. Formalizzati tutti gli ultimi atti burocratici e con il contratto registrato ufficialmente negli uffici della Lega Calcio, Daniel Bragança è pronto ad iniziare la sua prima ed entusiasmante avventura nel campionato italiano vestendo la maglia granata.