Lucas Perri è un nuovo giocatore del Torino. Il portiere dopo una lunga trattativa arriva al Torino ed è chiamato a prendere il ruolo di primo portiere dei granata. Si chiude così la telenovela sull'estremo difensore: Perri ha firmato ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura tra i pali del Torino.

Il comunicato completo del Torino

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Leeds United Football Club, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lucas. Lucas Perri è nato a Campinas, in Brasile, il 10 dicembre 1997. Cresciuto nel settore giovanile del São Paulo, ha completato il proprio percorso di formazione nel club brasiliano fino ad approdare in prima squadra, con cui ha vinto un campionato paulista. Dopo un'esperienza di sei mesi in prestito al Crystal Palace è dapprima tornato al São Paulo e nel maggio 2022 si è trasferito al Nautico, club con cui ha disputato 44 gare. Nell'agosto dello stesso anno è passato al Botafogo: con il club di Rio de Janeiro ha totalizzato 67 presenze tra tutte le competizioni e vinto un campionato carioca. Nel gennaio 2024 si è trasferito all'Olympique Lione. Con il club francese ha disputato 49 partite tra Ligue 1, UEFA Europa League e Coupe de France, contribuendo al percorso europeo della squadra. Nell'estate del 2025 è infine approdato al Leeds United, con cui ha collezionato 20 presenze tra Premier League e FA Cup. Per lui anche diverse presenze con le selezioni giovanili del Brasile oltre ad alcune convocazioni, senza esordire, con la Nazionale maggiore. Tutto il Torino Football Club accoglie Lucas Perri con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!"