UFFICIALE – Polenghi e N’guessan nuovi giocatori della Primavera

Ufficiali gli arrivi di Polenghi e N'guessan alla corte di Coppitelli

Il Torino FC comunica, tramite il suo sito Internet, l'aquisto di due giocatori che faranno parte della Primavera di Coppitelli: il centrocampista Polenghi e il difensore N'guessan. Sul centrocampista, classe 2003 del Milan, il ds Ludergnani ci lavora da tempo: come già dichiarato, il giocatore si trovava già a Torino per svolgere degli allenamenti insieme alla squadra, e oggi - venerdì 28 gennaio - è arrivata l'ufficialità. Si tratta di un acquisto a titolo definitivo. Per il difensore N'guessan, la situazione era la stessa medesima: già in città per degli allenamenti con Coppitelli, il giocatore è stato valutato e da oggi è ufficialmente parte del gruppo. La trattativa per N'guessan, come per Polenghi, si basa su un acquisto a titolo definitivo del giocatore dal Lens, squadra francese in cui giocava.