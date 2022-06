Chi è Vlasic, da Spalato come Juric: ecco il trequartista che piace al Torino

Carriera e caratteristiche tecniche di Nikola Vlasic, il nome nuovo per la trequarti granata

Luca Bonello

In questa estate, a Vagnati spetta un grande lavoro per consegnare a Juric una squadra che possa essere competitiva e puntare alla zona Europa. Uno dei reparti in cui più c'è da fare e per il quale il Ds si sta muovendo molto è la trequarti, che dopo l'addio di Brekalo, il mancato riscatto di Pjaca e i dubbi relativi a Praet, è da ricostruire quasi totalmente. I nomi presi in considerazione sono diversi, ma l'ultimo in ordine di tempo sembrerebbe essere quello di Nikola Vlasic, giocatore attualmente in forze al West Ham, che potrebbe essere ceduto in prestito. Ma chi è Nikola Vlasic?

La carriera

Fratello di Blanca, nota campionessa di salto in alto, Nikola Vlasic nasce a Spalato il 4 ottobre 1997 e cresce calcisticamente nel settore giovanile dell'Hajduk Spalato. Si tratta quindi di un concittadino di Ivan Juric, il tecnico granata che iniziò anch’egli la sua carriera da giocatore nell’Hajduk. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili, esordisce in prima squadra il 17 luglio 2014 come titolare nel match di qualificazione all'Europa League contro il Dundalk, segnando la rete dello 0-2, e diventando, all'età di 16 anni, 9 mesi e 2 giorni, il più giovane marcatore di sempre degli spalatini nelle competizioni europee. Nel 2016, all'età di 18 anni, diventa il più giovane capitano della storia dell'Hajduk Spalato e l'8 aprile 2017, contro lo Slaven Belupo, raggiunge quota 100 presenze con la maglia della squadra che l'ha cresciuto. Nell'estate successiva fa il grande salto, passando all'Everton per circa 10 milioni di sterline. L'esordio in Premier League arriva il 9 settembre nel match contro il Tottenham, mentre il 28 settembre seguente realizza la sua prima rete contro il Apollōn Limassol in Europa League. In generale però non trova molto spazio ed infatti chiude il suo primo anno inglese con 19 presenze e 2 gol. Nell'agosto 2018 passa poi al CSKA Mosca in prestito e il 2 ottobre 2018 segna il gol vittoria nell'1-0 contro il Real Madrid in Champions League. A fine anno viene riscattato per 16 milioni di euro dalla società russa, dove resta per altre due stagioni, nelle quali è sempre il miglior marcatore del club. Dopo 108 presenze e 33 gol, Vlasic passa al West Ham nell'estate 2021 per 30 milioni di euro, superando la concorrenza del Wolfsburg. Agli Hammers, nella prima e sinora unica stagione, ha totalizzato solamente 19 presenze, segnando un unico gol. Vlasic è ormai quindi un calciatore di spessore internazionale, che è anche nel giro della nazionale croata. Da suo esordio del 28 maggio 2017 infatti, il ragazzo ha totalizzato 39 presenze e 7 gol.

Caratteristiche tecniche

Nikola Vlasic è un calciatore che nel 3-4-2-1 di Juric può adattarsi molto bene. Di piede destro, il croato può vantare un'importante qualità tecnica, che in passato, specialmente in Croazia ed in Russia, gli ha permesso di servire un buon numero di assist (41 in 228 partite). In più, oltre ad un discreto feeling con il gol (49 reti in 278 partite tra Croazia, Russia ed Inghilterra), Vlasic è anche un giocatore veloce ed abile nel saltare l'uomo. Nel Torino di oggi potrebbe essere schierato tanto da trequartista destro quanto da trequartista sinistro, dato che in carriera ha ricoperto entrambi i ruoli.