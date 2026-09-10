108 milioni di euro per lo stadio "Luigi Ferraris". A Genova non si aspetta e si interviene. L'impianto rimane comunque in mano al Comune di Genova. La notizia sullo stadio di Genoa e Sampdoria era attesa ed è un argomento molto caldo. Lo stesso dicasi a Torino dove si aspettano novità circa lo stadio "Olimpico-Grande Torino".

Come riporta Calcio e finanza, il provvedimento rientra nel progetto di riqualificazione dell’impianto con un investimento di 108 milioni di euro e verrà realizzato attraverso un partenariato pubblico-privato. La gara pubblica servirà a individuare a chi sarà aggiudicato il diritto di superficie e a promuovere l’iniziativa è proprio Genova Stadium S.r.l., la società partecipata in egual misura dal Genoa e Sampdoria.