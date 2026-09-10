«Rendeteci fieri quest'anno» è quello che un ragazzo, spontaneamente, ha sentito di riferire ai due protagonisti del Meet & Greet organizzato alla Rinascente di via Lagrange, che ha richiamato circa 300 tifosi granata. Alessio Cacciamani e Kian Fitz-Jim hanno firmato autografi, regalato scatti e strette di mano ai tifosi. Per Cacciamani una giornata particolare, dopo la firma del rinnovo del contratto che lo legherà al Torino fino al 2031. Un'iniezione di fiducia in quella che è la sua prima annata da protagonista in Serie A, già impreziosita da un assist all'attivo.

Sorrisi per Fitz-Jim che, accompagnato dalla madre e dalla sorella, ha potuto provare da vicino l'affetto e il calore della sua nuova gente.

Ora, dopo il bagno di folla, l'attenzione è rivolta a dare seguito ai segnali positivi, in termini di prestazione e risultato, visti a Firenze, con una prestazione gagliarda lunedì alle 18.30, all'Olimpico-Grande Torino, contro una Roma di Gasperini a punteggio pieno.