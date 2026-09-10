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Pagellone calciomercato Serie A

A più di una settimana dal gong sul calciomercato di Serie A, è tempo di bilanci. Dopo settimane di trattative, colpi last minute e milioni spesi, è arrivato il momento di capire chi ha lavorato meglio e chi, invece, ha lasciato più dubbi che certezze. Qual è la squadra che ha costruito la rosa più convincente? Chi ha investito tanto senza risolvere le proprie lacune? E quali club potrebbero sorprendere, nel bene o nel male, durante la stagione? Nel nostro pagellone del mercato di Serie A analizziamo il lavoro di tutte le squadre, con un voto che tiene presente cifre, acquisti, cessioni, prospettive e tempistiche. Il tutto in ordine alfabetico, escluso il Torino. Dopo aver analizzato il terzo blocco di squadre, oggi toccherà a Roma, Sassuolo, Udinese e Venezia.

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