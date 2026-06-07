Sempre più vicina la fumata bianca e la firma sul contratto tra Alberto Aquilani e il Sassuolo. I neroverdi si apprestano ad annunciare la definizione dell'accordo e l'ufficialità. Battuta la concorrenza del Toro, che nel frattempo ha incontrato Alberto Gilardino, che si aggiunge ai nomi di Abate, Di Francesco, Juric e ad una remota possibilità di permanenza di D'Aversa, nella lista di possibili prossimi allenatori del Toro.

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Questione di qualche giorno per la firma di Aquilani

Sono stati giorni di riflessione per l'allenatore, che alla fine è stato conquistato dalla prospettiva di una crescita personale tra le fila neroverdi. Aquilani farà le veci di Fabio Grosso, in procinto di passare alla Fiorentina. Il tecnico, reduce da un brillante percorso al Catanzaro, con il quale ha sfiorato l'accesso in Serie A, perdendolo per poco nella finale playoff contro il Monza, siglerà il contratto in settimana, convinto e persuaso dalla progettualità della squadra emiliana.