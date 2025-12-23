Il Natale si avvicina e poco dopo di esso ci sarà la prossima sfida del Torino che sarà in casa contro il Cagliari. Nella giornata di oggi sono arrivate alcune novità dal fronte rossoblù. I prossimi avversari del Toro sono scesi in campo al CRAI Sport Center per una seduta di allenamento: lavoro parziale con il gruppo per Gennaro Borrelli, mentre Zé Pedro ha svolto un allenamento personalizzato. Domani, mercoledì 24 dicembre, è previsto un nuovo allenamento al mattino. A riposo è rimasto Michael Folorunsho, uno degli uomini più brillanti nelle ultime giornate prendendo per mano il centrocampo e l’attacco del Cagliari. Il centrocampista si è infortunato nell’ultimo match contro il Pisa, gara nella quale ha trovato anche la rete, pagata però a caro prezzo: al momento del gol, infatti, è andato a sbattere con il ginocchio destro contro il palo.
Cagliari, verso l’incontro con il Toro: annuncio sull’infortunio di Folorunsho
Le condizioni di Folorunsho—
Folorunsho si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del club. Secondo le prime indiscrezioni, lo stop dovrebbe essere di circa 3-4 settimane: quasi un mese ai box per l’ex Verona, Fiorentina e Napoli, che spera di rientrare in tempo per la gara di fine gennaio contro i Viola e che sarà quindi assente per la partita sul campo del Torino.
Una novità anche esterna al terreno di gioco—
Le novità, però, non arrivano solo dal campo di gioco, ma anche da quello dell’arte. L’artista sardo Maurizio Lampis, dopo aver ritratto fenomeni e leggende dello sport come Maradona, Gigi Riva, Alessia Orro e Yannick Sinner, ha realizzato un’opera dedicata a Gianfranco Zola. Si tratta di un mosaico interamente realizzato con mattoncini Lego: misura 102x51 centimetri, è composto da circa 3000 pezzi ed è stato completato in due settimane. L’opera raffigura una delle immagini più iconiche di Zola con la maglia del Cagliari, mentre alza le braccia al cielo mostrando il numero 10.
