Cagliari, verso l’incontro con il Toro: annuncio sull’infortunio di Folorunsho

Il Natale si avvicina e poco dopo di esso ci sarà la prossima sfida del Torino che sarà in casa contro il Cagliari. Nella giornata di oggi sono arrivate alcune novità dal fronte rossoblù. I prossimi avversari del Toro sono scesi in campo al CRAI Sport Center per una seduta di allenamento: lavoro parziale con il gruppo per Gennaro Borrelli, mentre Zé Pedro ha svolto un allenamento personalizzato. Domani, mercoledì 24 dicembre, è previsto un nuovo allenamento al mattino. A riposo è rimasto Michael Folorunsho, uno degli uomini più brillanti nelle ultime giornate prendendo per mano il centrocampo e l’attacco del Cagliari. Il centrocampista si è infortunato nell’ultimo match contro il Pisa, gara nella quale ha trovato anche la rete, pagata però a caro prezzo: al momento del gol, infatti, è andato a sbattere con il ginocchio destro contro il palo.