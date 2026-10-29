Il Frosinone è la più grande sorpresa del campionato di Serie A fino a questo momento. Domenica alle ore 15 sfiderà allo stadio "Stirpe" il Torino di Ignazio Abate. Lo farà con due giorni in meno di recupero ma con il morale alle stelle dopo il roboante 5 a 1 rifilato al malcapitato Lecce. Il Frosinone ha dominato in lungo e in largo: nel primo tempo Cichella e Calò, nella ripresa Raimondo e doppietta di Birligea. Il Frosinone è attualmente al sesto posto della classifica e nelle prime sei posizioni ci sono ben tre laziali. I ciociari hanno 17 punti, uno in meno del Milan. Il Torino si presenterà a Frosinone con 4 lunghezze di distacco.