Un gesto inaccettabile, che riporta alla luce una delle pagine più dolorose della storia del Torino. Durante Genoa-Juventus del 28 ottobre, allo stadio Ferraris, un sostenitore bianconero è stato protagonista del solito, vergognoso sfottò legato alla Tragedia di Superga: il mimo dell’aereo che il 4 maggio 1949 si schiantò contro la basilica.

Un’offesa alla memoria delle vittime e a una ferita che il mondo granata continua a portare con sé. Non è la prima volta che un episodio simile si verifica sugli spalti, confermando quanto certi comportamenti vadano ben oltre la rivalità sportiva. Al gesto del sostenitore juventino, però, è arrivata una risposta forte da parte della tifoseria genoana, che ha intonato il coro "Torino è stata e resterà granata". Una presa di posizione significativa che ha ribadito il legame storico tra le due tifoserie e il rispetto per una tragedia che appartiene alla memoria collettiva del calcio italiano.