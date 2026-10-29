Il presidente del Torino Urbano Cairo si è espresso ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1, rilasciando dichiarazioni in merito all'inizio di stagione. "Abbiamo fatto una buona partenza, con delle belle vittorie, anche 3 di fila. Col Como abbiamo fatto una buonissima partita". Cairo ha rivolto parole anche nei confronti di Ignazio Abate: "Abbiamo un bravo allenatore con una buona squadra, ho fatto investimenti e non ho venduto giocatori che erano richiesti. Ma non voglio dire troppo..."

Il patron granata ha in seguito parlato della situazione in classifica, esprimendosi anche sui rivali della Juventus: "Meglio davanti alla Juve o in Europa? Beh se succede una cosa, succede anche l’altra!". Rispondendo poi alla domanda: "Meglio davanti alla Juve o la permanenza di Mentana a La7?" ha risposto: "Eh dai, come faccio... Ma direi la prima, tanto con Mentana rimaniamo amici!"

La questione Malagò

Il patron del Toro ha detto la sua anche sulla questione: ", ho firmato e gli ho dato la mia adesione" e aggiunge: "Penso una cosa: a maggio proponi un candidato come Malagò e lo eleggi a giugno. Poi c'è stata la scelta del ct, ad agosto forse si sarà fatto qualche giorno di vacanza, e siamo arrivati a settembre. Cosa poteva fare in quattro mesi, due dei quali utilizzati per difendersi dagli attacchi sul tesseramento, prima di essere commissariato?". Infine, un riferimento diretto alla candidatura di Adriano Galliani: "Non so perché si è candidato. Non mi pare però stia riscuotendo grandi consensi"