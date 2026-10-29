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Quarto gol contro il Como

Quattro gol, quattro buoni motivi per rinnovare Ché Adams. Dalla rete alla prima giornata contro il Milan a quella di Parma, passando per Firenze fino all'ultima arrivata a Como: lo scozzese ha lasciato il segno in quattro occasioni, ricordando al Toro quanto possa essere prezioso. Eppure, con il contratto in scadenza nell'estate 2027, il tempo per mettere al sicuro il suo futuro non è infinito. Aspettare ancora avrebbe poco senso: tra le caratteristiche uniche dell'attaccante e le tante incognite che accompagnano il reparto offensivo granata, la strada sembra piuttosto chiara. Il Toro ha quattro buoni motivi per rinnovarlo. E dovrebbe farlo in fretta.

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