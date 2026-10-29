Tra le pagine de La Stampa si può trovare un approfondimento dedicato alla ripartenza del Toro, dopo la sconfitta con il Como. Ignazio Abate ha fatto un richiesta precisa ai suoi: obiettivo resettare e, anche per non disperdere energie nervose, ha concesso un giorno di riposo, con il gruppo che si ritroverà oggi al Filadelfia: "Un riposo buono per staccare mentalmente e sbollire la delusione, ma la scelta di Abate è anche una carezza ad una squadra che si sta impegnando al massimo in tutti gli allenamenti e aveva infilato tre vittorie consecutive". Il quotidiano si sofferma poi sull'ottima relazione che intercorre tra il tecnico e la rosa granata: "Il rapporto con il gruppo è fortissimo, figlio di un'empatia che sta facendo la differenza a tutti i livelli, e anche per questo l'allenatore è sicuro che domenica pomeriggio il Toro darà tutto se stesso per riprendere a macinare punti in classifica". Ma ad aiutare Abate e i ragazzi granata a lasciarsi alle spalle la delusione dell'1-3 casalingo contro i lariani c'è il sostegno mostrato dai sostenitori del Toro: "Gli applausi dei 21mila tifosi presenti l'altra sera al Grande Torino valgono più di mille ragionamenti e sono un incentivo potente per dimenticare la beffa patita nel finale".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa.