Il Frosinone non si ferma più. Ha sconfitto anche il Lecce per 5 a 1. Domenica alle ore 15 affronterà il Torino di Ignazio Abate. In conferenza stampa il tecnico dei ciociari Massimiliano Alvini ha dichiarato: "Io penso che nessuno in Italia se lo aspettava, nemmeno dopo la gara con la Juve ma io ho fiducia nei calciatori e nella squadra. Percorso significativo ma dobbiamo continuare perchè sappiamo quello che vogliamo". E ancora: "A me non scalfisce in quelle che sono le nostre condizioni. Vengo da un percorso lontano e so come è il calcio e le sue componenti. Guardiamo avanti, partita dopo partita. Sicuramente è significativo quello che sta facendo la squadra ma bisogna continuare".

Rispetto alla classifica conclude: "Sono numeri importanti ma con 17 punti non vai da nessuna parte, bisogna lavorare tanto e determinare per arrivare poi all'obiettivo. Oggi mi sento di dare merito ai calciatori per chi ha fatto assist e le scelte in zona di rifinitura. A Napoli mi sono arrabiato perchè le scelte non erano state giuste, ma nelle ultime partite siamo cresciuti e questo è importante".