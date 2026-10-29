Caro mister,

questa volta ti scrivo dopo una sconfitta che fa male. Perché perdere 3-1 contro il Como, dopo essere stati in vantaggio fino al finale, è difficile da digerire. Soprattutto dopo le belle vittorie contro Parma e Monza, che ci avevano fatto intravedere un Toro diverso.

Eppure, non vorrei che questa partita cancellasse tutto quello che di buono abbiamo visto nelle ultime settimane. Per lunghi tratti la squadra ha giocato, ha proposto calcio e ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche un avversario di qualità come il Como.

Ed è proprio da qui che bisogna ripartire. Perché se è vero che vincere contro squadre di questo livello può essere un’impresa, è altrettanto vero che il Torino ha dimostrato di potersela giocare. E una prestazione del genere, al di là del risultato, deve lasciare qualcosa di positivo.

Non tutte le sconfitte sono uguali. Questa fa male, certo, ma può anche dare consapevolezza a un gruppo che sta iniziando a credere nelle proprie possibilità. Adesso il compito è trasformare quella consapevolezza in continuità, senza perdere quanto di buono è stato costruito. Soprattutto, ora che il Toro può contare su un pubblico riconquistato, pronto a restare dalla sua parte.