Al "Franchi" finisce in parità la gara della Fiorentina che resta nei bassifondi della classifica
Caro Abate, questa volta il tuo Toro ha perso, ma... (VIDEO)
Primo gol con la Fiorentina per l'ex Torino Njie. Lo svedese ha segnato il gol del momentaneo 1 a 1 contro l'Atalanta. La dea era passata in vantaggio con De Ketelaere sul finire del primo tempo, poi il pareggio di Njie a inizio ripresa. La Viola di Paolo Vanoli è ancora passata in vantaggio all'ora di gioco con Joao Mario, salvo poi farsi riprendere da Zalewsky nel finale. Sia Fiorentina sia Atalanta restano abbondantemente dietro in classifica e certificano le difficoltà di inizio stagione.
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