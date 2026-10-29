Primo gol con la Fiorentina per l'ex Torino Njie. Lo svedese ha segnato il gol del momentaneo 1 a 1 contro l'Atalanta. La dea era passata in vantaggio con De Ketelaere sul finire del primo tempo, poi il pareggio di Njie a inizio ripresa. La Viola di Paolo Vanoli è ancora passata in vantaggio all'ora di gioco con Joao Mario, salvo poi farsi riprendere da Zalewsky nel finale. Sia Fiorentina sia Atalanta restano abbondantemente dietro in classifica e certificano le difficoltà di inizio stagione.