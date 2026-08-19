Da Zufferli a Zufferli: incredibile coincidenza per il Torino. La trentottesima giornata della stagione 2025/2026 si era chiusa con Zufferli arbitro, la prima giornata della stagione 2026/2027 avrà Zufferli arbitro. A maggio diresse Torino-Juventus, partita finita 2 a 2, l'ultima gara di Roberto D'Aversa da allenatore del Torino. Ad agosto dirigerà Torino-Milan, in programma domenica alle ore 20.45, la prima gara in Serie A della carriera di Ignazio Abate (QUI IL PROGRAMMA). Per Zufferli quello del 24 maggio non fu nemmeno il primo derby della Mole della carriera. Ne aveva arbitrato un altro, sempre finito in parità (0 a 0) e sempre nella scorsa annata sportiva, l'8 novembre 2025.

I precedenti di Zufferli con il Torino

I precedenti con il Torino non sono affatto male. Quattro partite, tre pareggi (i due nel derby e quello contro il Monza del 7 maggio 2023) e una vittoria (a Pisa il 5 aprile di quest'anno grazie al gol nel finale di Adams. Vi offriamo un altro dato statistico davvero particolare riguardo a Zufferli nelle partite contro il Torino: zero rigori accordati, zero espulsioni dirette, zero espulsioni per doppia ammonizione e appena quattro cartellini gialli complessivi ai granata. Il dato è ancor più incredibile se si considera che ha diretto due derby della Mole ed è forse un segno di come la stracittadina sia cambiata con l'incedere del tempo perché fino agli inizi degli anni Duemila sarebbe stato impossibile vedere un tabellino di un derby con in media un ammonito tra le fila dei granata (Asllani nel derby d'andata, Ebosse in quello del ritorno).