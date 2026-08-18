Le ultime due settimane di calciomercato saranno decisive (VIDEO)

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Bentornata Serie A

Il grande calcio italiano torna in campo nel weekend del 22-24 agosto 2026 con il primo turno della Serie A ENILIVE 2026-2027. La nuova stagione si preannuncia avvincente fin dalle battute iniziali, mettendo subito alla prova le ambizioni scudetto e la lotta per la salvezza. Ad aprire le danze ci penserà l'Inter campione d'Italia in carica, mentre la copertura televisiva sarà distribuita tra DAZN (con tutte le 10 gare in diretta) e Sky/NOW per le consuete tre sfide in co-esclusiva.

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