Torna il campionato di Serie A: da sabato a lunedì il primo turno. Tutto quello che c'è da sapere
Le ultime due settimane di calciomercato saranno decisive (VIDEO)
Bentornata Serie A
Il grande calcio italiano torna in campo nel weekend del 22-24 agosto 2026 con il primo turno della Serie A ENILIVE 2026-2027. La nuova stagione si preannuncia avvincente fin dalle battute iniziali, mettendo subito alla prova le ambizioni scudetto e la lotta per la salvezza. Ad aprire le danze ci penserà l'Inter campione d'Italia in carica, mentre la copertura televisiva sarà distribuita tra DAZN (con tutte le 10 gare in diretta) e Sky/NOW per le consuete tre sfide in co-esclusiva.
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