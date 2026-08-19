Diramate le designazioni ufficiali per le gare della prima giornata di Serie A

Andrea Novello
Torino FC Training Session &amp; Press Conference

(Video) - Petrachi e gli esuberi

L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la prima giornata del campionato di Serie A 2026/27, in cui il Toro ospiterà il Milan. Il direttore di gara dell'incontro, domenica ore 21:00 all'Olimpico Grande Torino, sarà Luca Zufferli della sezione di Udine. Gli assistenti saranno Bercigli e Zingarelli, mentre il quarto ufficiale sarà Massa. Al Var ci sarà Mazzoleni, con Santoro nel ruolo di Avar.

Le designazioni arbitrali della 1ª giornata di Serie A

NTER – MONZA Sabato 22/08 h. 18.30

MARINELLI

DI GIOIA – PALERMO

IV: DI MARCO

VAR: GARIGLIO

AVAR: MARINI

UDINESE – COMO Sabato 22/08 h. 18.30

SSC Napoli v SS Lazio - Serie A

ARENA

MONDIN – LAUDATO

IV: CHIFFI

VAR: CAMPLONE

AVAR: RUTELLA

GENOA – NAPOLI Sabato 22/08 h. 20.45

DI BELLO

ROSSI M. – DEI GIUDICI

IV: MANGANIELLO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: COSSO

PARMA – CAGLIARI Sabato 22/08 h. 20.45

PERENZONI

MASTRODONATO – POLITI

IV: DOVERI

VAR: DIONISI

AVAR: PEZZUTO

FROSINONE – JUVENTUS h. 18.30

AYROLDI

ROSSI L. – MORO

IV: MARIANI

VAR: MARINI

AVAR: PICCININI

VENEZIA – LECCE h. 18.30

RAPUANO

TRINCHIERI – CECCON

IV: ALLEGRETTA

VAR: GHERSINI

AVAR: ABISSO

ATALANTA – SASSUOLO h. 20.45

CREZZINI

MELI – FONTEMURATO

IV: PAIRETTO

VAR: GIUA

AVAR: MAGGIONI

TORINO – MILAN h. 20.45

ZUFFERLI

BERCIGLI – ZINGARELLI

IV: MASSA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SANTORO

BOLOGNA – LAZIO Lunedì 24/08 h. 18.30

MARESCA F.

CECCONI - BIANCHINI

IV: FELICIANI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MASSIMI

ROMA – FIORENTINA Lunedì 24/08 h. 20.45

MARCENARO

LO CICERO – ROSSI C.

IV: FABBRI

VAR: ABISSO

AVAR: GIUA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti