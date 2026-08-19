Diramate le designazioni ufficiali per le gare della prima giornata di Serie A
(Video) - Petrachi e gli esuberi
L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la prima giornata del campionato di Serie A 2026/27, in cui il Toro ospiterà il Milan. Il direttore di gara dell'incontro, domenica ore 21:00 all'Olimpico Grande Torino, sarà Luca Zufferli della sezione di Udine. Gli assistenti saranno Bercigli e Zingarelli, mentre il quarto ufficiale sarà Massa. Al Var ci sarà Mazzoleni, con Santoro nel ruolo di Avar.
Le designazioni arbitrali della 1ª giornata di Serie ANTER – MONZA Sabato 22/08 h. 18.30
MARINELLI
DI GIOIA – PALERMO
IV: DI MARCO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARINI
UDINESE – COMO Sabato 22/08 h. 18.30
ARENA
MONDIN – LAUDATO
IV: CHIFFI
VAR: CAMPLONE
AVAR: RUTELLA
GENOA – NAPOLI Sabato 22/08 h. 20.45
DI BELLO
ROSSI M. – DEI GIUDICI
IV: MANGANIELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: COSSO
PARMA – CAGLIARI Sabato 22/08 h. 20.45
PERENZONI
MASTRODONATO – POLITI
IV: DOVERI
VAR: DIONISI
AVAR: PEZZUTO
FROSINONE – JUVENTUS h. 18.30
AYROLDI
ROSSI L. – MORO
IV: MARIANI
VAR: MARINI
AVAR: PICCININI
VENEZIA – LECCE h. 18.30
RAPUANO
TRINCHIERI – CECCON
IV: ALLEGRETTA
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
ATALANTA – SASSUOLO h. 20.45
CREZZINI
MELI – FONTEMURATO
IV: PAIRETTO
VAR: GIUA
AVAR: MAGGIONI
TORINO – MILAN h. 20.45
ZUFFERLI
BERCIGLI – ZINGARELLI
IV: MASSA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: SANTORO
BOLOGNA – LAZIO Lunedì 24/08 h. 18.30
MARESCA F.
CECCONI - BIANCHINI
IV: FELICIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: MASSIMI
ROMA – FIORENTINA Lunedì 24/08 h. 20.45
MARCENARO
LO CICERO – ROSSI C.
IV: FABBRI
VAR: ABISSO
AVAR: GIUA
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