Prosegue il periodo fortemente negativo dell'Udinese. La squadra ha subito una pesante sconfitta contro la Roma nel turno delle 18 e la posizione in classifica non sorride. Così come non sorride la posizione di Runjaic. L'Udinese sta valutando l'esonero del tecnico e tra i nomi ci sono quello dell'ex Torino Roberto D'Aversa. In corsa c'è anche Paolo Zanetti.