Frosinone-Torino sarà una gara con all'interno più quesiti: come sta la squadra granata? A che punto è il percorso di crescita della squadra di Abate? Quali possono essere le ambizioni della truppa piemontese? Dall'altra parte c'è una squadra che non vuole assolutamente fermarsi e parliamo della squadra di Alvini. I ciociari corrono forte e non hanno intenzione di mollare l'osso. Difficile un pronostico, motivo per cui la redazione di Toro News ha domandato ai tifosi tramite un sondaggio cosa aspettarsi dalla sfida del Benito Stirpe.

Il pareggio il risultato più logico

Il risultato previsto dai tifosi è il pareggio: la maggior parte dei tifosi infatti prevede il punto a testa, con il 38% di preferenza per questo risultato. C'è chi però crede fortemente nella vittoria dei granata. Il secondo risultato infatti è pari al 36%. Si chiude con l'ultima possibilità: per il 26% dei votanti il Frosinone avrà la meglio sulla banda di Abate.