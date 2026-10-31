Quattro domande, due pareri e un dibattito sulle ultime in casa granata. Torna "Parola ai Club", il format pensato da Toro News per dare voce ai Club granata sulla prima e più importante testata giornalistica online dedicata al Torino FC. Due diversi membri di due Toro Club sparsi in giro per l'Italia sono i protagonisti di questo format. Per questa puntata abbiamo intervistato Roberto Lanzoni (Toro Club Leini) e Rosario Decrù (presidente Toro Club Condove e Valsusa). Ecco cosa hanno risposto alle nostre domande.

Nonostante la sconfitta, soddisfatti della prestazione contro il Como?

Lanzoni: "Assolutamente sì, siamo soddisfatti. Tutti erano soddisfatti, c'è delusione per la sconfitta ma si è visto atteggiamento, carattere. C'è ottimismo".

Decrù: "Sono parzialmente soddisfatto. Ritengo che abbiamo fatto delle prestazioni molto altalenanti e con alcuni periodi oscuri, in cui non si capisce bene come lavora la squadra".

Cos'è mancato per fare l'ultimo passo?

Lanzoni: "È palese: la qualità. La qualità tecnica, perché loro sono una gran bella squadra. E poi i carichi, che sono abbastanza leggeri. Però ai ragazzi non si può dire niente. La squadra ha le solite carenze, che ci sono da 20 anni a questa parte. Con Baroni l'avremmo persa, quindi ho molta fiducia nell'allenatore. Avendolo visto già a Pinzolo mi ha dato molta fiducia per l'atteggiamento. E si vede anche nel rapporto della squadra con la Curva. È qualcosa in più sia per noi che per loro: le fa dare il 110%".

Decrù: "È mancata sicuramente una difesa pronta. Stanno dando tutte le colpe al portiere, che in parte ha sicuramente delle responsabilità. Ma ci andrebbe anche un reparto difensivo più attivo".

Chi per sostituire Cacciamani?

Lanzoni: "Non abbiamo molta scelta. Patterson è l'unico, altri non ce ne sono. Aboukhlal non lo vedo molto: quello che si è visto l'anno scorso è che non è incisivo. Poi Abate ha dimostrato di contare su tutti e provare tutti. E fa bene, perché dando le motivazioni a tutti si può migliorare. Come quando inserisci Kulenovic: non ti dà sicurezza. Sappiamo i suoi limiti. Non la vedo bene, non abbiamo grandi sostituti".

Decrù: "Non abbiamo grandi scelte. Il nostro mercato non offre molto. Io preferisco Patterson ad Aboukhlal, se non altro per l'inesperienza, può metterci più cuore".

Che partita vi aspettate contro un Frosinone così in forma? È questa la vera prova di maturità?

Lanzoni: "Mi aspetto una partita come quella contro il Monza: gagliarda. Possiamo fare la nostra figura, se li aggredisci vanno in difficoltà. E noi abbiamo quella possibilità. Loro non hanno la difesa come il Como, la nostra può fare bene invece dopo aver giocato contro di loro. Non penso che prenderemo 5 gol come il Lecce. Per ora c'è ottimismo, anche a livello di club c'è ottimismo".

Decrù: "Secondo me è un terno al lotto. Ci può stare il poker del Frosinone, così come una vittoria risicata nostra. Dipende da come la squadra si pone con la partita. La sconfitta con il Como è colpa degli ultimi 10 minuti, questo è un test che può dare dei riferimenti per la stagione. Fermo restando che la campagna acquisti è stata negativa e non c'è stato secondo me abbastanza interesse della società".

Interviste ai Toro Club a cura di Davide Bonsignore e Andrea Novello