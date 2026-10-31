Non c'è tempo per fermarsi: a poco più di 24 ore dal turno infrasettimanale, la Serie A torna subito in campo. La decima giornata si apre al Dall'Ara con Bologna-Monza, una sfida vivace fin dalle prime battute. Dopo appena cinque minuti, i brianzoli passano in vantaggio: Theate commette fallo in area e Varela, dal dischetto, non sbaglia, spiazzando Skorupski, salendo a quota 9 gol nella classifica marcatori. Il Bologna reagisce e al 33' trova il pareggio con una splendida conclusione al volo di mancino di Pobega, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Si va così al riposo sull'1-1. Nella ripresa Theate passa da protagonista in negativo a protagonista in positivo: è proprio lui a procurarsi il rigore che permette ai rossoblù di completare la rimonta, dopo il contatto in area con Lucchesi. Dagli undici metri Bernardeschi è glaciale e firma il 2-1. Nel finale, però, c'è ancora spazio per un episodio dal dischetto: all'81' Cutrone ha l'occasione di riportare il Monza in partita, ma Skorupski si supera e neutralizza il terzo rigore assegnato del pomeriggio.

Il risultato non cambia più: il Bologna conquista tre punti preziosi e condanna Juric alla terza sconfitta consecutiva. Con questo successo, che al Dall'Ara mancava dal 12 aprile, i rossoblù salgono momentaneamente al nono posto con 14 punti, scavalcando il Torino. Situazione sempre più complicata, invece, per il Monza: i brianzoli restano fermi a quota 7, al sedicesimo posto, e vedono allungarsi il momento negativo. Per Juric la crisi comincia a diventare un problema serio.