Frosinone-Torino non è soltanto una partita importante per la classifica, ma anche un confronto tra due allenatori arrivati in Serie A attraverso strade profondamente diverse. Da una parte c'è Ignazio Abate, 39 anni, ex calciatore di alto livello che ha iniziato il proprio percorso in panchina nel 2021 nel settore giovanile del Milan, arrivando in pochi anni alla guida di Ternana, Juve Stabia e ora Torino. Dall'altra Massimiliano Alvini, 56 anni, uno che la gavetta l'ha conosciuta davvero: ha cominciato nei campionati dilettantistici, allenando per passione mentre lavorava nell'azienda di famiglia, e ha scelto di dedicarsi completamente al calcio soltanto nel 2013. Una scalata lunga, passata da Tuttocuoio, Pistoiese, Albinoleffe e Reggiana, fino alla Serie A. Due generazioni e due percorsi differenti, ma entrambi accomunati dalla capacità di conquistarsi spazio attraverso il lavoro.

Alvini è in vantaggio 2-0

Domani allo Stirpe, però, ci sarà anche una piccola rivincita da cercare. I precedenti tra Abate e Alvini sono infatti due, entrambi risalenti alla scorsa stagione in Serie B, e in tutte e due le occasioni ha vinto il tecnico toscano. Il primo incrocio, alla guida della Juve Stabia, si era chiuso con un netto 3-0 per il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Kvernadze; il secondo, nella 37ª giornata, era terminato 1-0 grazie alla rete di Bracaglia. Due sconfitte che Abate proverà a cancellare proprio nella sfida di domani, stavolta da allenatore del Torino.

Il momento rende il confronto ancora più interessante: Alvini arriva forte di un Frosinone spettacolare, capace di segnare 13 gol nelle ultime tre partite, mentre Abate è chiamato a rialzare il Toro dopo il passo falso contro il Como, ma reduce da tre vittorie in quattro partite. Da una parte l'esperienza di chi ha attraversato ogni categoria, dall'altra l'ambizione di un tecnico giovane che sta bruciando le tappe. La storia, fin qui, ha premiato Alvini. Domani Abate avrà l'occasione di cambiare il copione.