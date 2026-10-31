Il Torino si avvicina alla trasferta di Frosinone con diverse situazioni da gestire sul fronte infermeria. La squadra di Abate dovrà fare i conti con alcune assenze già certe e con un ulteriore punto interrogativo sulle corsie esterne, in una gara importante per provare a riscattare la sconfitta rimediata contro il Como. Quali sono i giocatori di cui dovrà fare a meno Abate?

I lungodegenti: da Mandragora a Rodriguez

Un nuovo infortunio

Per la sfida dello Stirpe non ci saranno Mandragora, Fortini, Rodriguez e Israel. Il centrocampista è ancora alle prese con una sofferenza muscolare di basso grado ai flessori della coscia sinistra e come ha detto Abate in conferenza stampa tornerà a disposizione solo dopo la sosta. Mentre il difensore svizzero sta recuperando da una lesione tendinea di basso grado agli stessi muscoli. Fortini continua invece a fare i conti con il problema all'adduttore che lo tiene lontano dal campo da alcune settimane. Ancora indisponibile anche Israel, che prosegue il percorso di recupero dopo l'intervento alla spalla dei mesi scorsi.Resta da capire se Abate potrà contare su Alessio Cacciamani. L'esterno granata, infatti, ha accusato un problema alla spalla sinistra durante la partita contro il Como: gli accertamenti hanno evidenziato una sublussazione e il giocatore non si è allenato regolarmente con il gruppo, svolgendo terapie. Il recupero per Frosinone appare complicato: al momento, la sensazione è che sia più probabile il forfait della convocazione per il classe 2007 che fin qui non aveva ancora mancato un appuntamento da inizio stagione. In caso di assenza, Patterson e Aboukhlal sono le alternative a disposizione del tecnico.