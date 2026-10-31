Dopo il grave infortunio rimediato nel finale di Sassuolo-Torino, Manuel Scacchi ha voluto affidare ai social un messaggio carico di determinazione. Il centrocampista classe 2007, arrivato in granata dalla Roma in estate, era stato costretto a lasciare il campo in barella nei minuti di recupero della sfida terminata 2-2. Gli accertamenti hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e la lesione di entrambi i menischi: un problema serio, che lo costringerà a un lungo stop e a un percorso di riabilitazione dopo l'intervento al ginocchio. Scacchi, però, non ha intenzione di arrendersi e ha scelto parole forti per raccontare il momento che sta vivendo.

Le parole di Scacchi

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"Eccoci qui… è arrivato il momento di tirare fuori veramente tutto ciò che ho dentro. Stavolta nessuna partita decisiva o nessuna finale da vincere... C’è la battaglia più importante della mia vita davanti a me, e non posso certo tirarmi indietro. È arrivato il momento di mettere da parte il ragazzo, a tratti ragazzino che sono stato fino ad ora, per tirare fuori L’UOMO che è dentro di me. La rottura del legamento crociato anteriore e la lesione di entrambi i menischi mi terrà lontano dai campi per un lungo periodo, ma la voglia di tornare più forte di prima aumenterà di giorno in giorno. Ringrazio la mia famiglia, la squadra, i miei amici, tutte le persone che mi hanno scritto un semplice messaggio. Tornerò presto promesso... Non lo spengi il sole se gli spari"